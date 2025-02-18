¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×Âè4¥¯¡¼¥ë3ÆüÌÜ¡Ê17Æü¡¢²­Æì¡Ë¥é¥¤¥ÖBP¤Ë2²óÅÐÈÄ¤·¤¿°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤ÏÂÇ¼Ô12¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢4°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£°æ¾åÅê¼ê¤Ï¤³¤ÎÆüºÇÂ®150¥­¥í¤ò·×Â¬¡£¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìÈÖÂ®¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤È»Å¾å¤²¤Æ¤­¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£°æ¾åÅê¼ê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿ÂÇ¼Ô¤ÏÂç¾ëÂî»°Áª¼ê¡¢¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¡¢¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸