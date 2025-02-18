¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×È«ÃæÍª¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë´Ø¤¹¤ë?¸«¼±?¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÈËÜ¶½¶È¤Ï½êÂ°·Ý¿Í¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¹Ö½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤Þ¤ÇÍý²ò¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Ï£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥³¥ó¥Ó¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£È«Ãæ¤ÏÁêÊý¤Î°ËÆ£½Ó²ð¤È»¨ÃÌ¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Çºòº£¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£È«Ãæ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Î¤è¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÅª¤Ê