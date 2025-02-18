¡Ø°ì½Á»°ºÚ¤ª¤Ü¤ó¸¥Î©¡Ù¡ÊHideka Ãø¡Ë¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°Ãø¼Ô¤ÏSNS¤Ç¿Íµ¤¤ÎÎÁÍý¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£É×¤È¤Î¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¤ÎÈÕ¤´¤Ï¤ó¤Ëºî¤Ã¤¿¥ì¥·¥ÔÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ï¤½¤ì¤ò°ì¿©Ê¬¤Î¸¥Î©¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤¢¤ëÆü¤Î¿©Âî¤Ë¤Ï¡¢¼Ñ¹þ¤ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¥é¥Ú¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¥µ¥é¥À¡¢¥³¥ó¥½¥á¥¹¡¼¥×¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÜ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¤Ëºî¤ì¤Ð¡¢ºÌ¤ê¤¬¤è¤¯ËþÂ­´¶¤â¹â¤¤°ì½Á»°ºÚ¤¬Â·¤¦¡£¡ÖÊÔ½¸¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢