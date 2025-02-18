º£Æü18Æü¤«¤é24Æü¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î1½µ´ÖÄøÅÙ¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¾å¶õ¤Ë¤Ï´¨µ¤¤¬µïºÂ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎÀã¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï°Ê²¼¤Î2²ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£?º£Æü18Æü(²Ð)¤«¤éÌÀÆü19Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æ?22Æü(ÅÚ)¤«¤é24Æü(·î¡¦¿¶ÂØ)¤Ë¤«¤±¤ÆÀã¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤¿¤á¡¢ÆÃ¤Ë¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎËÌÉô¤ÏÂçÀã¤Ë·Ù²ü¡¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÃæÉô¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤ÎÀÑ¤â¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1²óÌÜ¤ÎÀã¤Î¥Ô¡¼¥¯ÌÀÆü19Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æ¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎËÌÉô¤ÇÂçÀã¤ËÃæÉô¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÀÑÀã¤«º£Æü18