¡Ö±À¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ëÃæ²ÚÎÁÍý¤È¤¤¤¨¤Ð¡©ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡Ö±ÀÆÝ¡×¤Ã¤ÆÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©¤³¤ì¤Ï¤¢¤ëÃæ²ÚÎÁÍý¤Î´Á»úÉ½µ­¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤è¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ç¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÀµ²ò¤Ï¡©Àµ²ò¤Ï¤³¤Á¤é¡ªÀµ²ò¤Ï¡Ö¤ï¤ó¤¿¤ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¼¡²ó¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ÚÆñÆÉ´Á»ú¡Û¡ÖÆó½½Ï©¡×¤Ã¤ÆÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©ÆÉ¤á¤¿¤é¤¹¤´¤¤¡ª