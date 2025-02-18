Ahmed Rasheed[¥Ð¥°¥À¥Ã¥É £±£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥é¥¯¤Î¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¬¥ËÀÐÌýÁê¤Ï£±£·Æü¡¢ËÌÉô¥¯¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥óÃÏ°è¡Ê¥¯¥ë¥É¿Í¼«¼£¶è¡Ë¤«¤é¤ÎÀÐÌýÍ¢½Ð¤¬Íè½µºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥é¥¯¤È¥¯¥ë¥É¿Í¼«¼£À¯ÉÜ¤Î´Ø·¸¤¬²þÁ±¤¹¤ëÃæ¡¢Ìó£²Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¶Áè¤¬²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶¡µë¤¬³ÈÂç¤·¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£¥¯¥ë¥É¿Í¼«¼£¶è¤«¤é¥È¥ë¥³¤ò·ÐÍ³¤¹¤ëÀÐÌýÍ¢½Ð¤ò½ä¤ê¡¢ÃçºÛ¤¹¤ë¹ñºÝ¾¦¶È²ñµÄ½ê¡Ê£É£Ã£Ã¡Ë¤¬¥È¥ë