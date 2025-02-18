Parisa HafeziElwely Elwelly[¥É¥Ð¥¤ £±£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥é¥ó¤Ï£±£·Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î°Ò³Å¤ÏÌÀÇò¤Ê¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Î¾¹ñ¤Ï¥¤¥é¥ó¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï£±£¶Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤È¶¦¤Ë¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤òÁË»ß¤¹¤ë·è°Õ¤À¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤È¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¸å¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤ÎÀïÆ®³«»Ï°Ê¹ß¡¢¥¤¥¹¥é