¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¯³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤¿¤Á¡£¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ËÉºÒ·±Îý¡×¤Ç¤¹¡£°æÅÄ¿¿º´»Ò¤µ¤ó¡§ÆüËÜ¤ÏºÒ³²Âç¹ñ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ¿Ì¤âÂæÉ÷¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¹ñ¤ÇËÉºÒ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¡£»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°æÅÄ¿¿º´»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¡§²Ð»ö¤À¡¼¡ª°æÅÄ¿¿º´»Ò¤µ¤ó¡§¤Ç¤Ï¾Ã²Ð´ï¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥ó¡¢¥Û¡¼¥¹Ž¥Ž¥Ž¥ ¡È¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤º¡¢ºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤¿ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë