¡ÚRG¥¬¥ó¥×¥éÍÑ³ÈÄ¥¥»¥Ã¥ÈºÆÈÎ¡Û 2·î18Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆRG¥¬¥ó¥×¥éÍÑ³ÈÄ¥¥»¥Ã¥È8¾¦ÉÊ¤ÎºÆÈÎÊ¬¤ò2·î18Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£ ºÆÈÎ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡ÖRG 1/144 RX-78-2 ¥¬¥ó¥À¥à Ver.2.0ÍÑÉð´ï¥»¥Ã¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖRG 1/144 ¥·¥Ê¥ó¥¸¥åÍÑ ³ÈÄ¥¥»¥Ã¥È¡×¡¢¡ÖRG 1/144 Hi-¦Í¥¬¥ó¥À¥àÀìÍÑ¥Ï¥¤¥Ñー¡¦¥á¥¬¡¦¥Ð