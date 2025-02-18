¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ä²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¢¥¦¥§¥Ö¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÃæ¾­¥¿¥«¥Î¥ê¡Ê40¡Ë¤¬2·î19Æü¡¢¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¤ß¤Ê¤È¤Þ¤Á¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£·ÝÇ½À¸³è20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¤â¤Î¡£¿À¸Íºß½»¤Î»ëÅÀ¤«¤éµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡Ö²Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢Êú¤¨¤­¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î°¥¤·¤µ¤òÈë¤á¤¿³¹¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿°ÕÍßºî¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û½÷À­¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°»Ñ¤â¸Î¶¿¤ÎÆàÎÉ¤«¤é¿À¸Í¤Ëµï¤ò°Ü¤·13Ç¯¡£¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï¡¢²ÎÍØ¶Ê¤ä¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¤ë¥á¥í