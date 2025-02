Xで、暗号化メッセージングサービス「Signal」が用いるドメイン「signal.me」へのリンクが禁止され、該当するURLを投稿することができなくなっていると、ジャーナリストのマット・バインダー氏が報じています。Elon Musk’s X blocks links to Signal, the encrypted messaging servicehttps://www.disruptionist.com/p/elon-musks-x-blocks-links-to-signalX is blocking links to Signal, a secure messaging platform used by f