¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡Ê35¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÁêÊýÃÓÅÄÄ¾¿Í¤È¼«¿È¤Ë´Ø¤¹¤ë2ËÜ¤Î¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸«½Ð¤·¤òÊÂ¤Ù¡¢¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£ÃÓÅÄ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï16Æü¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢ABEMA¤Î¡¢¤¢¤ë½÷À­¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¡Ö·ëº§¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î·ï¤¬17Æü¤Ë°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢¤¿¤«¤ª¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÎÌ¤Î¿©