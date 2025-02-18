2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡Ø¥Þ¥Ä¥³¡õÍ­µÈ ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬¼«Âð¤Ç¤Î°Õ³°¤Ê²á¤´¤·Êý¤òÌÀ¤«¤·¡¢Í­µÈ¹°¹Ô¤¬¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Çö°Å¤¤Éô²°¤¬¹¥¤­¤À¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö²È¤Î¾ÈÌÀ¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤¤¡©°Å¤¯¤·¤¿¤¤¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿2¿Í¡£ÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤¤ÇÉ¤ÎÍ­µÈ¤Ï¡ÖÇö°Å¤¤¤È¤µ¡¢°­¤¤»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£°ìÊý¤Î¥Þ¥Ä¥³¤Ï°Å¤¯¤·¤¿¤¤ÇÉ¡£¡Ö°­¤¤»ö¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤Ï¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ë¡ª¡×