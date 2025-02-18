¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/18¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë6´üÀ¸¡Ö11¿Í¡×¤Î²ÃÆþ¤¬·èÄê¡£18Æü¸áÁ°11»þ¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÇµÌÚºäÇÛ¿®Ãæ¡×¤Ë¤Æ¡¢²ÆÁÈ5¿ÍÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¾®ÄÅÎèÆà¡Ê¤ª¤Å¡¦¤ì¤¤¤Ê¡Ë¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä¿·¥á¥ó¥Ð¡¼6´üÀ¸¡¢ÏÃÂê¤Î¡È½ÕÁÈ¡ÉÀ©Éþ»Ñ¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¢¡ÇµÌÚºä46¡¦6´üÀ¸¡Ö¾®ÄÅÎèÆà¡Ê¤ª¤Å¡¦¤ì¤¤¤Ê¡Ë¡×¸ø³«²Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿²ÆÁÈ6¿Í¤Î5¿ÍÌÜ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î17