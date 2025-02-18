·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Ç¡¢Á´¹ñ¤«¤é¿Í¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¤ªÅ¹¡£½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£¥·¥Ë¥¢¥á¥¤¥É¡§Ì½ÅÚµÊÃã¤Ø¤è¤¦¤³¤½♡Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï68ºÐ¡£Á´°÷¤¬65ºÐ°Ê¾å¤È¤¤¤¦¥·¥Ë¥¢¥á¥¤¥É¤Ç¤¹¡ª¥·¥Ë¥¢¥á¥¤¥É¡§¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¡Á¤ì¡ªÁÓ¤¨ÁÓ¤¨¥­¥å¥ó♡¿¼ß·½¨»Ò¤µ¤ó¡§¤³¤¦¤¤¤¦Ç¯Îð¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤«¤ï¤¤¤¤¥¨¥×¥í¥ó¤Ç¤Þ¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÌ½ÅÚµÊÃã¤·¤ã¤ó¤°¤ê¤é¡×¤Î¥Ç¥³¤Á¤ã¤ó¤³¤È¡¢¿¼ß·½¨»Ò¡Ê¤Õ¤«¤µ¤ï