USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.096.729.776.52 1MO9.556.859.906.60 3MO9.926.9510.117.05 6MO9.776.8910.007.21 9MO9.736.9310.007.39 1YR9.616.949.957.53 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.919.175.75 1MO9.958.926.11 3MO10.459.126.49 6MO10.449.