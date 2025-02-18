¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Ëã¿ý¤ÏÌÌÇò¤¤¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×2·î17Æü¤ÎÂè1»î¹ç¡£4¿ÍÁ´°÷¤¬¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¡¢ÁÔÀä¤Ê¤á¤¯¤ê¹ç¤¤¤òÅ¸³«¡£Í½ÁÛ³°¤Î·ëËö¤Ë¡¢ÊüÁ÷ÀÊ¤â»ëÄ°¼Ô¤âÂç¤¤¤ËÊ¨¤¯°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÃ¯¤¬¾¡¤Ã¤¿¡©¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËöÆî3¶É1ËÜ¾ì¡¢¤Þ¤ºBEAST X¤Î¸µµ¤Ì¼¡¢¿û¸¶Àé±Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¸Þ¡¦È¬ËüÂÔ¤Á¤ÇÀèÀ©¥ê¡¼¥Á¡£â¤¤¬°Å¹ï¤ÇÀÖ¤¬1Ëç¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥éÆóËü¤¬¿ýÆ¬¤È¤¤¤¦ÂçÊª¼ê¤À¡£¤·¤«¤·»³¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈ¬Ëü¤¬1Ëç¤À