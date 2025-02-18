¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Ï¢Ë®¹Ò¶õ¶É(FAA)¤Ç¹Ò¶õ´ÉÀ©¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿¦°÷¿ôÉ´¿Í¤Î²ò¸Û¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¡¢CNN¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Trump fires hundreds of air traffic support staff as SpaceX visits FAA command center | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/02/17/trump-fires-hundreds-of-air-traffic-support-staff-as-spacex-visits-faa-command-center/A SpaceX team is being brought in to overhaul FAA¡Çs air traffic