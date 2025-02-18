ÇµÌÚºä46¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿6´üÀ¸10¿ÍÌÜ¤Î±ÇÁü¤¬18Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÇµÌÚºäÇÛ¿®Ãæ¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î¾®ÄÅÎèÆà¡Ê¤ª¤Å¡¦¤ì¤¤¤Ê¡á17¡Ë¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£6´üÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢²Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¡Ö²ÆÁÈ¡×5¿ÍÌÜ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾®ÄÅ¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î17ºÐ¡£½ÂÃ«¤Î³¹Ãæ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ë¼Ì¿¿¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇµÌÚºä46¤Î6´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë