¥¿¥¤Åö¶É¤¬¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ¶­ÉÕ¶á¤ÇÊÝ¸î¤·¤¿¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆüËÜ¿Í¾¯Ç¯¡Ê16¡Ë¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©ºß½»¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬18Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë²ÈÂ²¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀÆÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹â¹»À¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¸©·Ù¤¬¾Ü¤·¤¤»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¹â¹»À¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¸©·Ù¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¾¯Ç¯¤«¤é²ÈÂ²¤Ë¡Ö¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾¯