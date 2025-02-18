SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢ÂæÏÑºß½»¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Ê¡×¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¸½¶âÌó1000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º¾µ½¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯12·î¤ËÃËÀ­¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢ÂæÏÑºß½»¤Î¥¢¥ó¥Ê¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡Ö»ä¤Ï°Å¹æ»ñ»º¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Å¹æ»ñ»º¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ìÅê»ñ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï¡¢¸À