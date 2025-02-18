Åìµþ»þ´Ö10:22¸½ºß £Î£Ù¸¶ÌýÀèÊª3 25·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á71.19¡Ê+0.45+0.64%¡Ë ºòÆü¤ÎNY»Ô¾ì¤ÏµÙ¾ì¡£½µÌÀ¤±¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¥¹¥¿ー¥È¤Î»þ´Ö³°¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤ò²óÉü¡¢¤½¤Î¤´¤â¤·¤Ã¤«¤ê