ÇÐÍ¥¤Î¹ñÀ¸¤µ¤æ¤ê¡Ê58¡Ë¤¬18Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£´ÔÎñ2Ç¯Á°¤Î¸½ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤À¤«¤é¡¢À¤³¦¤ò¹­¤¯¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÃæ¤Ç½ñ¤¤¤ÆÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤Ë½Ð¤·¤¿½é¾®Àâ¡Ö¹ñ¼é¤Î°¦¡×¤¬¡¢1·î8Æü¤Ë¥¦¥§¥ÖÌ¡²è¡Ö¹ñ¼é¤Î°¦¡Á·²ÀÄ¤Î¿Í¡¦¥¤¥¨¡¼¥¬¡¼¡Á¡×¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¡£¼«±ÒÂâ¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¤òÂêºà¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È