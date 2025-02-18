º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê19¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤ÎÂç³ØÌîµå¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×25¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£³«ËëÁ°¤Ï¥é¥ó¥¯³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1Ç¯À¸¤Ç¿·²ÃÆþ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Î³èÌö¤Ç¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£Î©Âç³Ø¥Õ¥é¡¼¥È¥ó¹»¤È¤Î4Ï¢Àï¤ò4Ï¢¾¡¡£ºÇ½é¤Î3»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç24°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤Î½µËö¤ò½ª¤¨¡¢1°Ì¤Î¥Æ¥­¥µ¥¹A¡õM¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×10¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢3°Ì¤Î¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢Âç¤È8°Ì¤Î