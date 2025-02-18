ÁðÅ«¸÷»Ò¤¬¼ç±é¤·¡¢»ûÈøæâ¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤é¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥¢¥ó¥¸¡¼¤ÎBAR¤Ç°©¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¡Ê4·î4Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢¿Í¡¹¤ËÁ°¸þ¤­¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¿¤¨¤ë±Ç²è»Ë¾åºÇ¹âÎð¤Î¡È¤ª¿Ò¤Í¼Ô¡É¥¢¥ó¥¸¡¼¡ÊÁðÅ«¡Ë¤òÂª¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁðÅ«¸÷»Ò¤¬³¨¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡Ø¥¢¥ó¥¸¡¼¤ÎBAR¤Ç°©¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼1953Ç¯¤Î±Ç²è½é½Ð±é¸å70Ç¯¤ËÅÏ¤ê¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Ä¤Å¤±¡¢1999Ç¯¤Ë»ç¼úË«¾Ï¡¢20