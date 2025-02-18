ÉÞ·¬¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢ºòÇ¯À¼Í¥¥³¥é¥Ü´ë²è¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡È¾ÚÌÀ¼Ì¿¿µ¡ID VOX¥Ü¥¤¥¹¤Ç³Ú¤·¤¯°õ¾Ý¥¢¥Ã¥×ÂçºîÀï¡ª¡É¤Î¿·´ë²è¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÈÎø¤¹¤ë¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¡×¤ò2025Ç¯3·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ ÉÞ·¬¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÈÎø¤¹¤ë¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¡× ÉÞ·¬¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢ºòÇ¯À¼Í¥¥³¥é¥Ü´ë²è¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡È¾ÚÌÀ¼Ì¿¿µ¡ID VOX¥Ü¥¤¥¹¤Ç³Ú¤·¤¯°õ¾Ý¥¢¥Ã¥×ÂçºîÀï¡ª¡É¤Î¿·´ë²è¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÈÎø¤¹¤ë¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¡×¤ò2025Ç¯