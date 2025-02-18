2025Ç¯¤Î£Ê¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£¥¬¥ó¥ÐÂçºåÂÐ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÎÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï£²¡Ý£µ¤ÈÇÉ¼ê¤Ê·â¤Á¹ç¤¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÈóËÞ¤Ê¥»¥ó¥¹¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ëËÌÌîñ¥ÂÀ¤¬¹Ó¡¹¤·¤¤ÆÀÅÀ´¶³Ð¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¡¢±§º´Èþµ®»Ë¡¢¹áÀî¿¿»Ê¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬±ß½ÏÌ£¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³è¶·¤òÄè¤·¤¿¡£³«ËëÀá¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°²áµîºÇÂ¿¤Î³«ËëÆþ¾ì¼Ô¿ô¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï"¿µ½Å¤ÊÀï¤¤"¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¡×Â¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤½¤³¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£