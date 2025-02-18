¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎFWÂçÇ÷Í¦Ìé¤ËÂ³¤¯ËÜ³ÊÇÉ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¤Î¤¬¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¹â¤ÎFWÂçÀÐæûÅÍ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤À¡£185¥»¥ó¥Á¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÈ÷¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¹â¹»Æþ³Ø¸å¤ÏÂçÇ÷¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¼êËÜ¤Ë¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ä¥¿¡¼¥ó¤ËËá¤­¤ò¤«¤±¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤ò¹­¤²¤Æ¤­¤¿¡£À¤Âå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÍ£°ì¤Î¹â£²¤È¤·¤Æ¹â¹»ÁªÈ´¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢U-20ÆüËÜÂåÉ½