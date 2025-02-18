³ÕµÄ¸å¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¹¾Æ£ÇÀÁê¡á18Æü¸áÁ°¡¢ÇÀ¿å¾Ê¹¾Æ£ÂóÇÀÁê¤Ï18Æü¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç¡¢À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤ò14Æü¤ËÈ¯É½¸å¡¢¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ¼è°ú¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÏÃÍ¾å¤¬¤ê¤ò¸«¹þ¤ó¤À°ìÉô¶È¼Ô¤¬¥³¥á¤òÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£Î®ÄÌÎÌ¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÊü½ÐÁ°¤Ë²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÁá´ü¤ÎÀµ¾ï²½¤Ø¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤ËÅÏ¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹¾Æ£»á¤Ï²·Çä¶È¼Ô¤«¤é¾®Çä¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¤òÇä¤ê¤¿