Rachael LevyMarisa Taylor[£±£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¼Â¶È²È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤ÎÇ¾¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È´ë¶È¥Ë¥å¡¼¥é¥ê¥ó¥¯¤Î¿½ÀÁ¤ò¿³ºº¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡Ê£Æ£Ä£Á¡Ë¿¦°÷¤¬¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡Ê£Ä£Ï£Ç£Å¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î¹­ÈÏ¤Ê¿Í°÷ºï¸º¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀè½µËö¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô£²¿Í¤ÎÏÃ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Æ£Ä£Á¤Î¿À·Ð¡¦¿ÈÂÎ°åÎÅµ¡´ïÉôÌç¤ÎÌó£²£°¿Í¤¬²ò¸Û¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¿ô¿Í¤Ï¥Ë¥å¡¼¥é¥ê¥ó¥¯¤òÃ´Åö¤·