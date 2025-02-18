¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/18¡Û¥°¥é¥Ó¥¢»¨»ï¡ÖPLAYBOY¡×¤ÎÉ½»æ¤Ë¤âÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¼ÓÀ¤¡Ê¤µ¤è¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦Åª¤Ê·ÐºÑ»ï¤Ç¤¢¤ë¡ÖForbes¡Ê¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡Ë¡×¤Î¥â¥í¥Ã¥³ÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û4»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¦¼ÓÀ¤¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë·òºß¢£¼ÓÀ¤¡¢¡ÖForbes Morocco¡×¤Î´é¤Ë2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÈÇForbes¤ÎÉ½»æ¤â¾þ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼ÓÀ¤¡£º£²ó¡ÖForbes Morocco¡×¤ÇºÆ¤Ó·ÐºÑ