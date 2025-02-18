£Å£Î£Å£Ã£È£Á£Î£Ç£Å¤¬£´Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£·Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£Å£Ö½¼ÅÅ»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÊä½õ¶â¤ò¿·¤¿¤Ë¼õÎÎ¤·¤¿¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢£²£µÇ¯£³·î´üÂè£µ»ÍÈ¾´ü¡Ê£±～£³·î¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊä½õ¶â¼õÂ£±×£±£±²¯£·£µ£°£°Ëü±ß¤ò±Ä¶È³°¼ý±×¤È¤·¤Æ·×¾å¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS