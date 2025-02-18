Maria Martinez[¥Ù¥ë¥ê¥ó £±£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥­¡¼¥¹ºâÌ³Áê¤Ï£±£·Æü¡¢²¤½£½ô¹ñ¤¬ËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²¤½£¤È¥É¥¤¥Ä¤ÎºâÀ¯¥ë¡¼¥ë¤ò²þ³×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¯¥­¡¼¥¹»á¤Ï¹ñÆâ¤È²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡Ë¤Îµ¬Â§¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖËÉ±ÒÈñÁý³Û¤ÏÎ¾Êý¤Îµ¬Â§¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤¿¤á¡¢°ìÊý¤Îµ¬Â§¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÂ¾Êý¤À¤±ÊÑ¤¨¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£²¤½£¼óÇ¾¤Ï£±£·Æü¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÛµÞ²ñµÄ¤ò³«ºÅ