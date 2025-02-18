°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ë¼ò¤òÈÎÇä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½ÕÆü°æ½ð¤¬20ºÐÌ¤Ëþ°û¼ò¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÃËÀ­Å¹°÷¡Ê61¡Ë¤È¥³¥ó¥Ó¥ËËÜ¼Ò¡ÊÅìµþ¡Ë¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤³¤È¤¬18Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Ë¡¤ÎÎ¾È³µ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËËÜ¼Ò¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£½ñÎàÁ÷¸¡¤Ï17ÆüÉÕ¡£½ñÎàÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤¬À©Éþ¤òÃå¤ÆÍèÅ¹¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯Îð³ÎÇ§¤ò¤»¤º¼òÎà¤òÈÎÇä¤·¤¿µ¿¤¤¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È