¥Û¥Æ¥¤¥Õ¡¼¥º¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥¤¤Î¤ä¤­¤È¤ê¡×È¯Çä55¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢¡Ö´ä²¼¤Î¿·À¸Õª¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò3·î1Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¥Û¥Æ¥¤¤Î¤ä¤­¤È¤ê¡×½é¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡£¡Ö¥Û¥Æ¥¤¤Î¤ä¤­¤È¤ê¡×¤È¹ç¤¦¾¦ÉÊ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö´ä²¼¤Î¿·À¸Õª¡×¡Ö¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¡Ö¥Û¥Æ¥¤¤Î¤ä¤­¤È¤ê´ä²¼¤Î¿·À¸ÕªÆþ¤ê¡×¤Ï¡¢Ãº²Ð¤Ç¾Æ¤­¾å¤²¤¿¥Û¥Æ¥¤¤Î¤ä¤­¤È¤ê±öÌ£¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢³ÑÀÚ¤ê¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö´ä