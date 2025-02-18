¥È¥é¥¦¥È¤¬±¦Íã¤Ø¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤¬¥Ï¥ó¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿(C)Getty Images¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤¬º£µ¨¡¢Ãæ·ø¤«¤é±¦Íã¤Ø¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢¡ØMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥È¥é¥¦¥È¤¬12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥óÆ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥¦¥È¤Ï¥Ú¥ê¡¼¡¦¥ß¥Ê¥·¥¢¥óGM¡¢¥í¥ó¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó´ÆÆÄ¤È²ñÃÌ¤·¡¢º£µ¨¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ