¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ç¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÃ´Åö¤Î¥±¥í¥Ã¥°ÆÃ»È¤¬£²£°Æü¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿/Johannes Simon/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ç¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÃ´Åö¤Î¥±¥í¥Ã¥°ÆÃ»È¤¬£²£°Æü¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òË¬Ìä¤¹¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Ï£±£·Æü¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥±¥í¥Ã¥°»á¤¬£²£°Æü¤«¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ë¬Ìä¤Î´ü´Ö¤Ï£²Æü¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤