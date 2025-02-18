¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ò¤á¤°¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÅÒÇîµ¿ÏÇ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿ÏÇ¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë·Ý¿Í¤é¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä·à¾ì¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¡¢È«ÃæÍª¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¤¤è¤Í¡¢Ã±½ã¤Ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¼«½Í¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ã¯¤«ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¡Ö¡Ø¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç¡Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ð¥«¤À¤Ê