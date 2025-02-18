¡ÚIOC²ñÄ¹Áª 7¸õÊä¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È´°Á´ºÎÅÀ¡Û#3¡ÚÁ°²ó¡Û1Ç¯À¸IOC°Ñ°÷¤¬¼¨¤¹¸ÞÎØ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¸Â³¦¡Ä¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥È¥è¥¿¤Ê¤ÉÆüËÜ´ë¶È¤âÂ³¡¹Å±Âà¤Ø¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÌäÂê¡þ¡þ¡þ2·î5Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Áª¼ê¤Î½÷»Ò¶¥µ»»²²Ã¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£½÷»Ò¶¥µ»¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤áÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÆþ¹ñ¤òµá¤á¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Áª¼ê¤Îºº¾Ú¿³ºº¸·³Ê²½¤â¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Ë»Ø¼¨¤·¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ