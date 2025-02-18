º£µ¨¤«¤é¼çÀï¾ì¤òÊÆ¹ñ¤Ë°Ü¤·¤¿´ä°æÌÀ°¦¡Ê22¡Ë¡¦ÀéÎç¡Ê22¡Ë¤ÎÁÐ»Ò»ÐËå¡£ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Á°½µ¤Ï¡¢²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤Î¹â³Û¾Þ¶âÂç²ñ¡Ö¥µ¥¦¥¸½÷»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ë»²Àï¡£ÀéÎç¤ÏÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼4°Ì¤ÇÌó2400Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡£ÌÀ°¦¤Ï1¥¢¥ó¥À¡¼47°Ì¤ÇÌó330Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û´ä°æ»ÐËå¤é¥Ä¥¢¡¼¥ë¡¼¥­¡¼¤¿¤Á¤òÁÀ¤¤·â¤Á¡© ¥È¥é¥¦¥Þµé¤Î¡Ö¸·¤·¤¤ÀöÎé¡×¤È¤Ï¡©¡©¡©¤³¤ÎÆóÍñÀ­¤ÎÁÐ»Ò»ÐËå¤Ï¡¢´é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÎ³Ê¡Ê»Ð161¥»¥ó¥Á¡¢Ëå1