¡ÔÀèÆü 2025 CEIPA ²»³Ú5ÃÄÂÎ¹çÆ±¿·Ç¯²ì»ì¸ò´¿²ñ¤Î»Ê²ñ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡Õ¡Ô´·¤ì¤Ê¤¤»Ò°é¤Æ¤â°ìÇ¯¤¬·Ð¤Á¡Ê¤³¤Î°ìÇ¯¤ÏÄ¹¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ë¤Û¤ó¤Î¤¹¤³¡¼¤·¥Ú¡¼¥¹¤¬ÄÏ¤á¤Æ¤­¤¿¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡Õ¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÄ¹Ã«ÀîË­¥¢¥Ê¤¬¡È¤ª¤¹¤®¾åÇ¼¡É¹ðÇò¤Ç¼ÂÌ¾¡Äº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¤ÏºÒÆñ¤«¼«¶È¼«ÆÀ¤«¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡Ö¥«¥È¥Ñ¥ó¡×¤³¤È²ÃÆ£°½»Ò¡Ê39¡Ë¡£²ÃÆ£¥¢¥Ê¤Ï2021Ç¯6·î¤Ë·ë