¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢½Õ¤ò´¶¤¸¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ögelato pique cafe¡Ê¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥± ¥«¥Õ¥§¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥ó¥À¥á¥Ë¥å¡¼¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£½Õ¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¥Ñ¥ó¥À¤â³Ú¤·¤á¤ë4¼ïÎà¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¡õ¥Õ¥í¡¼¥È¤¬¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥± ¥«¥Õ¥§Á´Å¹¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥Ô¥±¥«¥Õ¥§¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥ó¥À¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½Õ¸ÂÄê¤ÇÉü³è¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥± ¥«¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢¡È¥³