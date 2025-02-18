2005Ç¯¤Ë³ÑÀî¥°¥ë¡¼¥×60¼þÇ¯µ­Ç°¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿±Ç²è¡ÖÀï¹ñ¼«±ÒÂâ£±£µ£´£¹¡×¡£ËÜºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¼¯ÅçÍ¦Í´¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹¾¸ýÍÎ²ð¤À¡£¼¯Åç¤Ï¼«±Ò´±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂà´±¡£µï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÄ¶¥È¥Ã¥×¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¶ËÈëÇ¤Ì³¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¼«±ÒÂâ¤ÎºîÀï¤Ë»²²Ã¡£Àï¹ñ»þÂå¤Ç¤È¤¢¤ë¼ûÍ×¤ÊÇ¤Ì³¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤À¡£ Àï¹ñ»þÂå¤Ç¤ÎÇ¤Ì³¤ËÉë¤¯¼¯ÅçÍ¦Í´(¹¾¸ýÍÎ²ð)(C)2005¡Ö