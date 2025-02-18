William JamesAlex Lawler[¥í¥ó¥É¥ó £±£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥é¥¤¥ÈÊÆ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä¹´±¤Ï£±£·Æü¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ð¤ò£²£°£µ£°Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¼Â¼Á¥¼¥í¤Ë¤¹¤ëÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Ù°­¤ÊÌÜÉ¸¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ÈÝÄêÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²ñµÄ¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¸À¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£²£±Ç¯¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢£µ£°Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇÓ½ÐÎÌ¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÉ½ÌÀ¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¤ÎÉáµÚ¤òÂ¥