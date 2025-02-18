¡ÎÅìµþ£±£¸Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ´ó¤êÉÕ¤­¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£³±ß£·£´Á¬¹â¤Î£³Ëü£¹£±£¸£·±ß£¹£¹Á¬¤È¡¢Â³¿­¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤¬µÙ¾ì¤À¤Ã¤¿¤Ê¤É¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁÆñ¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¹¥¶ÈÀÓÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÊª¿§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø¿ô¤Ï´ó¤êÉÕ¤­¸å¤â·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾åÃÍ¤òÄÉ¤¦Ç÷ÎÏ¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡£È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ç¤ÏÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¤Ê¤É¤¬·øÄ´¤È¤Ê¤ê