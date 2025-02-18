¥ª¥Ë¥Ï¥Ï¡£(@onihaha3)¤µ¤ó¤Ï3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¡£²¼¤Î»Ò2¿Í¤òÏ¢¤ì¤ÆÊÝ°é±à¤ØÅÐ±à¤·¤¿¤È¤­¤Î¤³¤È¡£¸¼´Ø¤Ë¤¤¤¿±àÄ¹ÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Í¡×¤Ê¤É¤Î°Ò°µÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¥ª¥Ë¥Ï¥Ï¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤É¤¯½ý¤Ä¤­¤Þ¤¹¡£¿ôÆü¤¿¤Ã¤Æ¤â±àÄ¹ÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤º¡¢¤Õ¤È½Ö´Ö¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ÏÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø±àÄ¹ÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿¼