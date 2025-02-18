Takaya Yamaguchi¡ÎÅìµþ£±£¸Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤Ï£±£¸Æü¡¢¼Â¼Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¤¬£³»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤ËÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤¬¤ß¤¨¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Æ±Æü¸áÁ°¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤¬Êª²Á¾å¾º¤ò°ÂÄêÅª¤Ë¾å²ó¤ê¡¢ÄÂ¾å¤²¤ÈÅê»ñ¤¬¤±¤ó°ú¤¹¤ëÀ®Ä¹·¿·ÐºÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È»ØÅ¦¡££²£°£²£µÇ¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ