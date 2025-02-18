¥É¥ë±ß151.20±ßÂæ¡¢ºòÆü¤Î°ÂÃÍ²¼²ó¤ë²ÃÆ£ºâÌ³Áê¡ÖÆüËÜ·ÐºÑÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¡× ±ßÇã¤¤Í¥Àª¡¢Í½ÁÛ¾å²ó¤ëGDP¤ò¼õ¤±Æü¶äÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï151.24±ßÉÕ¶á¤Þ¤ÇÆð²½¡¢¤­¤Î¤¦¤Î°ÂÃÍ¤ò²¼²ó¤êÌó1½µ´Ö¤Ö¤ê°ÂÃÍ¡£ ²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤Ï¤µ¤­¤Û¤É¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£º£½µ¤Ï¥¿¥«ÇÉ¤Î¹âÅÄÆü¶ä¿³µÄ°Ñ°÷¤Î¹Ö±é¤ÈÆüËÜ1·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¥¿¥«ÇÉÈ¯¸À¤ÈCPI¿­¤Ó²ÃÂ®¸«¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢²Æº¢¤ÎÍø¾å¤²