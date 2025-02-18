Åìµþ¡¦½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÄSHIBUYA TSUTAYA¡£1999Ç¯¤Î³«¶È¤«¤éÄ¹¤­¤ËÅÏ¤ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ÊCD¡¢DVD¡¢Blu-ray Disc¡Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤äÈÎÇä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ã¼Ô¸þ¤±¤Î²»³ÚÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎIP¤Ç¹¥¤­¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Õ¥í¥¢¡×¤ò·Ç¤²¡¢³Æ¥Õ¥í¥¢¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦¡È¿ä¤·³è¤Î¥Ó¥ë¡É¤È¤Ê¤ê¡¢Ï¢Æü¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡£¿·¤¿