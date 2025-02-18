¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯2·î18Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Ç¡Ö¤ª¤¦¤Á¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼ ¥Ú¥×¥·¥³¡¼¥é¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¤â²ÄÇ½¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤Îºî¤ê¤¿¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤ò¼«Âð¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÂÎ¸³¤Ç¤­¤ëÇ»½Ì¥¿¥¤¥×°ûÎÁ¡Ö¤ª¤¦¤Á¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¡Ö¤ª¤¦¤Á¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼ ¥Ú¥×¥·¥³¡¼¥é¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Ç»¤¤ÌÜ¤Ëºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò³«È¯¤·¤¿¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤ª¤¦¤Á